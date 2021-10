Quando decidono la capienza di teatri, musei e stadi? Date e ultime novità settembre e ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le indicazioni per sapere Quando verranno decise le eventuali riaperture, e con che capienza, di teatri, musei e stadi. Infatti, la volontà diffusa è quella di spingere il più possibile per le riaperture o comunque per misure più “morbide”, vista anche la portata della campagna vaccinale in corso e l’estensione del Green Pass ad un numero elevato di settori. Sempre con il principio, però, della cautela. Ecco quindi che il Governo, su indicazione del Ministero della Salute, ha deciso di rinviare qualsiasi decisione ai primi giorni di ottobre, in attesa di capire anche l’effetto sulla curva dei contagi della riapertura delle scuole. Inoltre, entro il 30 settembre dovrebbe arrivare anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico, per cui a ruota dovrebbe seguire una ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le indicazioni per sapereverranno decise le eventuali riaperture, e con che, di. Infatti, la volontà diffusa è quella di spingere il più possibile per le riaperture o comunque per misure più “morbide”, vista anche la portata della campagna vaccinale in corso e l’estensione del Green Pass ad un numero elevato di settori. Sempre con il principio, però, della cautela. Ecco quindi che il Governo, su indicazione del Ministero della Salute, ha deciso di rinviare qualsiasi decisione ai primi giorni di, in attesa di capire anche l’effetto sulla curva dei contagi della riapertura delle scuole. Inoltre, entro il 30dovrebbe arrivare anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico, per cui a ruota dovrebbe seguire una ...

