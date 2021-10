Omicidio Willy, in aula l’esperto di arti marziali: volevano uccidere. Colpi violenti su punti vitali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa mattina al Tribunale di Frosinone c’è stata una nuova udienza del processo per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte. Un massacro costato la vita al 21enne dominicano, che gli accusati alla sbarra hanno compiuto con Colpi assestati per fare male. Anzi, di più: secondo il perito nominato dalla Procura e intervenuto in aula per spiegare il perché e analizzare la modalità di quei Colpi violenti, tirati a Willy con l’intenzione di uccidere. E per fortuna, oggi i genitori della vittima erano assenti… Omicidio Willy: oggi la nuova udienza Dunque, questa mattina nell’aula della Corte di Assise era previsto che fossero ascoltati tre amici dei fratelli Bianchi, quelli che la notte tra il 5 e il 6 settembre ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa mattina al Tribunale di Frosinone c’è stata una nuova udienza del processo per l’diMonteiro Duarte. Un massacro costato la vita al 21enne dominicano, che gli accusati alla sbarra hanno compiuto conassestati per fare male. Anzi, di più: secondo il perito nominato dalla Procura e intervenuto inper spiegare il perché e analizzare la modalità di quei, tirati acon l’intenzione di. E per fortuna, oggi i genitori della vittima erano assenti…: oggi la nuova udienza Dunque, questa mattina nell’della Corte di Assise era previsto che fossero ascoltati tre amici dei fratelli Bianchi, quelli che la notte tra il 5 e il 6 settembre ...

