Nero come la notte (Black As Night, 2021): I vampiri di Blumhouse Productions (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nero come la notte Titolo originale: Black as Night Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Horror Produzione: Amazon Studios, Blumhouse Productions Distribuzione: Amazon Prime Video Durata: 1h 27min Regia: Maritte Lee Go Sceneggiatura: Sherman Payne Fotografia: Cybel Martin Montaggio: Tim Mirkovich Musiche: Jacques Brautbar Attori: Asjha Cooper, Keith David, Fabrizio Guido, Abbie Gayle, Craig Tate, Kenneisha Thompson, Derek Roberts, Al Mitchell, Tunde Laleye, Mason Beauchamp, Sammy Nagi Njuguna Trailer originale di Nero come la notte (Black As Night)Black As Night o, ... Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 7 ottobre 2021)laTitolo originale:asAnno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Horror Produzione: Amazon Studios,Distribuzione: Amazon Prime Video Durata: 1h 27min Regia: Maritte Lee Go Sceneggiatura: Sherman Payne Fotografia: Cybel Martin Montaggio: Tim Mirkovich Musiche: Jacques Brautbar Attori: Asjha Cooper, Keith David, Fabrizio Guido, Abbie Gayle, Craig Tate, Kenneisha Thompson, Derek Roberts, Al Mitchell, Tunde Laleye, Mason Beauchamp, Sammy Nagi Njuguna Trailer originale dilaAsAso, ...

Advertising

borghi_claudio : @JjMolti @Guglielmo_Totti Si, può essere, però è anche vero che dove c'è un bravo sindaco della Lega come a Novara,… - ModenaDintorni : Il luogo di ritorno che abbiamo visitato nei giorni scorsi è ??????????????????????: borgo che si trova a 15km circa da Modena… - sadape54 : RT @pef_lebowski: @maurobiani NERO MERDA ottima questa merda, il nero e questi cialtroni stanno bene sempre nell'asfalto ... anche come ? c… - RedTav71 : @ldibartolomei @GuidoCrosetto @fanpage Se lo tenessero ben stretto i suoi amichetti al nero di seppia di #FDI È poi… - FrancescoSaro : @Volpina67046713 100 cento milioni di morti come denunciato da Kruscev ne “il libro nero del comunismo” -