Messi: “Non mi sono sbagliato a venire al Paris Saint-Germain” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non mi sono sbagliato a venire al Paris Saint-Germain”: è questo il titolo sbattuto in prima pagina da France Football dell’intervista fatta in esclusiva a Lionel Messi, che aprirà il prossimo numero della rivista, in uscita come al solito il secondo sabato del mese. Sarà un’edizione speciale, dal momento che domani verranno annunciati i candidati al Pallone d’Oro, che sarà poi consegnato al vincitore nella cerimonia che si terrà il prossimo 29 novembre a Parigi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non mial”: è questo il titolo sbattuto in prima pagina da France Football dell’intervista fatta in esclusiva a Lionel, che aprirà il prossimo numero della rivista, in uscita come al solito il secondo sabato del mese. Sarà un’edizione speciale, dal momento che domani verranno annunciati i candidati al Pallone d’Oro, che sarà poi consegnato al vincitore nella cerimonia che si terrà il prossimo 29 novembre a Parigi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

lucasofri : La leggerezza convinta con cui si sostiene che le accuse gravi contro un partito non debbano essere pubblicate prim… - nichoarba : RT @DavidBasco86: @PeppePoeta poetico, però Messi non c'era e Mbappe li sfancula tra un anno. Poi è naturalmente libero di andare dove vuol… - DatodiPaola : @Ninah04282351 come ho detto qualche fanatico... solo che allora non mi spiego perchè depistare e non fare anzi cap… - Renato47Rm : RT @ksnt63: Certi politici passano il 90% del loro tempo a fare giochini di palazzo e campagna elettorale. Quando trovino il tempo per occu… - RugensLeo : Non sono ancora morto mentre voi mi sembrate mal messi -