L'Ue è in grado di tutelare la privacy dei dati genetici dei suoi cittadini? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come il buon sangue, anche il Dna non mente; eppure, può creare dispute. A inizio settembre Reuters ha riferito di come le autorità di regolamentazione sanitaria di cinque paesi (tra cui Canada, Germania e Slovenia) stiano esaminando le modalità attraverso cui un test prenatale cinese commercializzato in occidente raccoglie – in maniera illecita – il Dna di donne e feti, a scopo di ricerca. Il test, brevettato dal gruppo Bgi (Beijing Genomics Institute, una società di sequenziamento del genoma con sede a Shenzhen) e messo in commercio con il nome Nifty, è venduto in almeno 52 paesi e a oggi è stato effettuato da più di 8 milioni di donne in tutto il mondo. I test Nifty sono un tipo di diagnosi prenatale non invasiva (Nipt, Non Invasive Prenatal Test), un servizio a cui sottoporsi in una clinica specializzata che effettua un monitoraggio delle principali anomalie del feto in gravidanza

