Le agenzie aerospaziali messe a rischio dagli hacker iraniani

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Leaereospaziali di tutto il mondo sarebberoda un gruppo di. L’allarme è stato diramato da un report di Cybereason, una società statunitense che si occupa di cybersecurity. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)L’AGI piega che un gruppo difinanziato, probabilmente dallo Stato iraniano, sta operando, ormai da tre anni, portando avanti un progetto di spionaggio informatico atto a colpire le grandi aziende del settore aerospaziale e quello delle telecomunicazioni, non solo in Medio Oriente ma anche negli Stati Uniti, in Europa e in Russia. L’allarme è il frutto di uno studio di Cybereason, una società che si occupa di sicurezza informatica. Il cyberspionaggio è operato da, un gruppo identificato ...