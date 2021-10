L'aumento dei prezzi dell'energia crea tensioni in Ue (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'aumento dei prezzi dell'energia ha creato nuove tensioni dentro l'Unione europea, con i capi di stato e di governo dei ventisette divisi sulla risposta da dare al caro bolletta nelle loro discussioni a margine del summit con i paesi dei Balcani a Brdo in Slovenia. “Consiglio di non cercare soluzioni troppo semplici”, ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel momento in cui cinque paesi – Francia, Spagna, Repubblica ceca, Polonia e Grecia – chiedono una risposta europea. La Commissione presenterà le sue proposte la prossima settimana. Tuttavia la sua presidente Ursula von der Leyen ha ricordato che le misure immediate devono essere prese a livello nazionale. Le risorse aggiuntive del sistema di scambio di emissione Ets possono essere utilizzate a fini sociali. Questo è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'deihato nuovedentro l'Unione europea, con i capi di stato e di governo dei ventisette divisi sulla risposta da dare al caro bolletta nelle loro discussioni a margine del summit con i paesi dei Balcani a Brdo in Slovenia. “Consiglio di non cercare soluzioni troppo semplici”, ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel momento in cui cinque paesi – Francia, Spagna, Repubblica ceca, Polonia e Grecia – chiedono una risposta europea. La Commissione presenterà le sue proposte la prossima settimana. Tuttavia la sua presidente Ursula von der Leyen ha ricordato che le misure immediate devono essere prese a livello nazionale. Le risorse aggiuntive del sistema di scambio di emissione Ets possono essere utilizzate a fini sociali. Questo è ...

