La Lega dei governatori minimizza lo scontro Salvini-Draghi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luca Zaia minimizza. Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno in casa Lega, dopo le elezioni amministrative, perché ”è evidente che non abbiamo navigato con il vento in poppa”, ma “nelle grandi città “la Lega alle Comunali ha sempre fatto più fatica”, mentre “usciamo dalla tornata elettorale con 69 sindaci in più”. Per cui “non c’è stata nessuna debacle”. A Milano, per esempio, dice in un’intervista al Corriere della Sera, “sicuramente potevamo fare meglio”, ma “in piena campagna elettorale il candidato di Milano ha minacciato il ritiro ponendo un aut aut. Così si è indebolito da solo”. Il vero banco di prova, secondo il governatore del Veneto, sono le elezioni politiche: “Per quella sfida ci dobbiamo irrobustire, facendo leva su due componenti: una forte identità e la cultura di governo”. Zaia rimarca che la Lega è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luca Zaia. Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno in casa, dopo le elezioni amministrative, perché ”è evidente che non abbiamo navigato con il vento in poppa”, ma “nelle grandi città “laalle Comunali ha sempre fatto più fatica”, mentre “usciamo dalla tornata elettorale con 69 sindaci in più”. Per cui “non c’è stata nessuna debacle”. A Milano, per esempio, dice in un’intervista al Corriere della Sera, “sicuramente potevamo fare meglio”, ma “in piena campagna elettorale il candidato di Milano ha minacciato il ritiro ponendo un aut aut. Così si è indebolito da solo”. Il vero banco di prova, secondo il governatore del Veneto, sono le elezioni politiche: “Per quella sfida ci dobbiamo irrobustire, facendo leva su due componenti: una forte identità e la cultura di governo”. Zaia rimarca che laè ...

Advertising

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - borghi_claudio : Di tutte le letture dei risultati la più bizzarra è che 'il nord produttivo chiede una maggiore adesione al governo… - borghi_claudio : Evidenziare i successi della Lega e dei suoi sindaci vecchi e nuovi in tanti comuni grandi e piccoli, dall'incredib… - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: La Lega dei governatori minimizza lo scontro Salvini-Draghi - gpaletti53 : RT @elio_vito: Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come la deleg… -