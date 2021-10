La Francia ribalta il Belgio in una semifinale per cuori forti: decide allo scadere Theo Hernandez (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si gioca a Torino la seconda finale di Nations League, tra Belgio e Francia, per decidere chi raggiungerà la Spagna nella finale della manifestazione. Ed è la Francia che si qualifica vincendo 3 - 2 ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si gioca a Torino la seconda finale di Nations League, tra, perre chi raggiungerà la Spagna nella finale della manifestazione. Ed è lache si qualifica vincendo 3 - 2 ...

Advertising

tvdellosport : ???? NATIONS LEAGUE, FRANCIA IN FINALE ?? La squadra di #Deschamps, sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, ribalt… - Milan_eBasta : Theo Hernandez ribalta il Belgio: gol decisivo al 90', la Francia vola in finale di Nations League - ManLanTuit : Gran partita. La #Francia sotto 2-0 a fine 1°Tempo, la ribalta al 90'. #UEFANationsFinal #FranceSpain… - CalcioWeb : #BelgioFrancia, partita incredibile nella semifinale di #NationsLeague: la squadra di Deschamps ribalta tutto nel f… - Manuensito89 : Saranno i 'Diavoli Rossi' belgi a sfidare @Azzurri nella 'finalina' per il 3° posto a Torino, la Francia ribalta il… -