Italia, Bonucci si scusa con i tifosi: "Ci rialzeremo" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Leonardo Bonucci chiede scusa ai tifosi dopo l'espulsione di ieri in Nations League La sconfitta di ieri dell'Italia contro la Spagna in Nations League è stata compromessa dall'espulsione di Leonardo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

