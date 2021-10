Inter | Inzaghi trema | si ferma un titolare in Nazionale!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Simoneè in ansia per un suo giocatore cardine. Si tratta di Lautaro Martinez il quale si èto in nazionale e per precauzione salterà la partita contro il Paraguay valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Lautaro Martinez,, infortunio L’entità dell’infortunio Lautaro Martinez ha un affaticamento muscolare. La sua assenza contro il Paraguay e il suo riposo dovrebbe permettere adi averlo a disposizione per la ripresa del campionato. LEGGI ANCHE: Lautaro e un rinnovo che non arriva: le parole dell’agente LEGGI ANCHE: San Siro, rinnovamento dello stadio: ecco i costi e la posizione di Milan eL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.