(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un giudice federale sospende la legge che vieta l’aborto in Texas, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sotto inchiesta per corruzione, almeno venti morti in un terremoto in Pakistan. Leggi

" È un momento storico. Il vaccino antimalarico tanto atteso da anni per i bambini è un progresso per la scienza, la salute infantile e la lotta contro la malaria", ha dichiarato il direttore generale ...Un giudice federale sospende la legge che vieta l'aborto in Texas, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sotto inchiesta per corruzione, almeno venti morti in un terremoto in Pakistan. Leggi ...