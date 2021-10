Indirizzo IP: come funziona e di cosa si tratta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Troppo spesso si sente parlare di indirizzi IP e della loro importanza, specialmente in relazione alla privacy. Ma sappiamo tutti effettivamente di cosa si tratti? Cercheremo in quest’articolo di chiarire le idee. Indirizzo IP: info utili Quando si parla di mio IP si fa riferimento non altro che ad un codice numerico. Questo codice è associato ad un determinato device, il quale si connette alla rete. Starete pensando magari al pc, ma non è soltanto lì che dobbiamo soffermarci. Tutti i device, ovvero i dispositivi, che si connettono ad internet sono dotati di un Indirizzo IP. Ciò significa che anche tablet, smartphone e persino stampanti e scanner sono dotati di questo codice identificativo. Si tratta di un vero e proprio codice che è associato al dispositivo. Quello che va precisato, però, è che un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Troppo spesso si sente parlare di indirizzi IP e della loro importanza, specialmente in relazione alla privacy. Ma sappiamo tutti effettivamente disi tratti? Cercheremo in quest’articolo di chiarire le idee.IP: info utili Quando si parla di mio IP si fa riferimento non altro che ad un codice numerico. Questo codice è associato ad un determinato device, il quale si connette alla rete. Starete pensando magari al pc, ma non è soltanto lì che dobbiamo soffermarci. Tutti i device, ovvero i dispositivi, che si connettono ad internet sono dotati di unIP. Ciò significa che anche tablet, smartphone e persino stampanti e scanner sono dotati di questo codice identificativo. Sidi un vero e proprio codice che è associato al dispositivo. Quello che va precisato, però, è che un ...

Advertising

anto_galli4 : RT @LorenzoCast89: Ho scritto cinque volte tra luglio e agosto ad un indirizzo mail della PA come da procedura. Mai risposto. Ora arriva un… - vincop80 : Aggiornamento sono scomparsi tutti i ticket che avevo acquistato. Come da procedura ho scritto all'indirizzo email… - Gabriele885 : RT @LorenzoCast89: Ho scritto cinque volte tra luglio e agosto ad un indirizzo mail della PA come da procedura. Mai risposto. Ora arriva un… - Tele_Nicosia : Come si fa a nascondere un indirizzo IP? - riconoscibile : interessante. l'indirizzo ip(v4) di una utenza domestica è 'variabile', perché 'non ce ne sono abbastanza'. un ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Indirizzo come Gioco d'azzardo, a Modena solo sette le sale dedicate Nel corso degli ultimi anni, ha risposto l'assessore Bosi, il Comune di Modena, anche su indirizzo ...di vicinato di via delle Suore è più complessa perché gli esercizi presenti si configurano come '...

Decreto ingiuntivo senza procura alle liti: è valido? ... allora come si fa a sapere che dietro quell'atto c'è veramente un avvocato incaricato di redigerlo ... Il ricorrente deve indicare il nominativo del suo avvocato e i suoi recapiti (compreso l'indirizzo ...

Come si fa a nascondere un indirizzo IP? TeleNicosia Nel corso degli ultimi anni, ha risposto l'assessore Bosi, il Comune di Modena, anche su...di vicinato di via delle Suore è più complessa perché gli esercizi presenti si configurano'...... allorasi fa a sapere che dietro quell'atto c'è veramente un avvocato incaricato di redigerlo ... Il ricorrente deve indicare il nominativo del suo avvocato e i suoi recapiti (compreso l'...