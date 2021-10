Il figlio di Pippo Franco una furia sui social contro i giornalisti “Vi spacco la faccia con una mazza da baseball” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta facendo parecchio discutere in queste ore il comportamento e soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Gabriele, il figlio di Pippo Franco. Quest’ultimo pare che sia finito per minacciare i giornalisti su Instagram e le sue minacce sono state davvero molto forti. Sul web non si fa altro in queste ore che commentare quanto sta accadendo e tanti sono stati i commenti anche piuttosto duri arrivati da semplici utenti, ma anche volti noti dello spettacolo italiano. Ma cosa è accaduto? Per quale motivo il figlio del noto conduttore è andato su tutte le furie? Gabriele, il figlio di Pippo Franco una furia contro i giornalisti Il figlio di Pippo ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta facendo parecchio discutere in queste ore il comportamento e soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Gabriele, ildi. Quest’ultimo pare che sia finito per minacciare isu Instagram e le sue minacce sono state davvero molto forti. Sul web non si fa altro in queste ore che commentare quanto sta accadendo e tanti sono stati i commenti anche piuttosto duri arrivati da semplici utenti, ma anche volti noti dello spettacolo italiano. Ma cosa è accaduto? Per quale motivo ildel noto conduttore è andato su tutte le furie? Gabriele, ildiunaIldi...

agatinopintovi2 : @fanpage Arrestatelo il figlio di Pippo Franco ... in America si usa arrestare un pezzo di merda come il padre fas… - angelinozamuner : Hai capito, il signorino! Ma chi si credono di essere questi elementi? - Lucky61mass : RT @fanpage: Il figlio di #PippoFranco minaccia i giornalisti: 'Vi spacco la faccia con una mazza da baseball' - Cazzabubbo : @repubblica Ah ma il figlio di Pippo Franco è il Gabibbo? - francescomank : RT @repubblica: Pippo Franco, il figlio minaccia i giornalisti: 'Non vi presentate più davanti a casa mia, vi spacco la faccia' [di Elisabe… -