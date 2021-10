I Verdi ci sono e oggi i cittadini lo sanno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’incredibile risultato conseguito a Milano, con il 5,11% di voti che consentono 3 consiglieri eletti, più una quindicina di consigliere e consiglieri municipali, parla da solo e racconta di un’onda verde che finalmente arriva anche in Italia, configurandosi come un segnale importante di voglia di cambiamento. Ancora di più perché lo storico risultato del capoluogo lombardo non è solo. Dopo anni di assenza, Europa Verde-si è presentata alle elezioni amministrative nei principali comuni italiani e nei comuni medi e piccoli, da Nord a Sud, raccogliendo consensi, voglia di partecipazione ed un entusiasmo contagioso tra persone di tutte le età, accomunate dalla consapevolezza che la svolta verde non è più solo un’opzione, ma una necessità imprescindibile. Di questo parlano i dati di Bologna e Napoli, con un consigliere eletto, e i comuni di Cassinetta di Lugagnano e ...