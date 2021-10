Grando | “Entro poche settimane si tornerà a giocare sul campo di calcio di Marina di San Nicola”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladispoli – “E’ stata ufficialmente firmata la convenzione tra il Comune di Ladispoli e la società Gabbiano Gym, che si è aggiudicata il bando per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo Angelo Lombardi didi San. I lavori stanno procedendo in modo spedito,ildaad undici dia popolarsi di bambini e giovanissimi calciatori”. L’annuncio è del sindaco Alessandroche ha effettuato un sopralluogo nell’impianto didi Saninsieme al presidente della Gabbiano Gym Guido Deleuse, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. “Il terreno di gioco, gli spogliatoi e tutte le strutture dello stadio Lombardi – ...