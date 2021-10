GF Vip | tensione tra sorelle | Jessica contro Lulù?

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grandetra le principesse Selassié. Il rapporto trae Manuel, infatti, ha portato lead essere l’unal’altra: inutili i tentativi didi far capire ache il suo atteggiamento verso l’ex nuotatore non è quello giusto. Le due sono quasi arrivate allo s! E’ nata una grandetra le principesse Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto ruota intorno al feeling sbocciato trae Manuel Bortuzzo: il loro rapporto sembra essere sempre più complicato a causa delle continue e pressanti attenzioni cherivolge nei confronti del ragazzo, decisamente più frenato in questa relazione., ...

Advertising

lucianomassimin : @uominiedonne Chi la capito sa che Gemma sta in questo programma solo per stare nel centro della tensione! È lei si… - infoitcultura : “Ci scappa il morto…”, tensione al Grande Fratello Vip: lei è furiosa - zazoomblog : “Ci scappa il morto…” tensione al Grande Fratello Vip: lei è furiosa - #scappa #morto…” #tensione #Grande - zazoomblog : Grande Fratello Vip tensione nella notte: attacco ad Alfonso Signorini pronti a uscire - #Grande #Fratello… - infoitcultura : Concorrenti del GF Vip contro Alfonso Signorini, tensione dopo la diretta: l'ira di Ainett Stephens e Jo Squillo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip tensione

Più Sani Più Belli

Ci sarebbe giàper Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2021 . Il noto programma di Rai 1 sta per ... spunta fuori un retroscena riguardante alcune richieste dei. Scendendo nel dettaglio,...... ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF, quando l'ex volto di Non è la Rai ha ... " E laè sempre altissima, visto che ieri mattina i due erano seduti allo stesso tavolo e ...Bufera su Piera Fiorillo, chi è la psicologa del Grande Fratello Vip: polemiche su lei per quanto sta avvenendo nella casa.Ci sarebbe aria tesa per i Vip di questa nuova edizione e Milly Carlucci deve cercare di accontentare un po' tutti, tra richieste e scelte ...