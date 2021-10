Flai-Cgil | ‘riassunta delegata licenziata per ritorsione’

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Aveva fumato una sigaretta fuori dall’area riservata all’esterno dello stabilimento in cui lavorava: con questa motivazione il 21 novembre 2019 una lavoratrice,sindacale dellaSalerno, fu“per giusta causa” dalla direzione aziendale dello stabilimento Ortoromi di Bellizzi, in provincia di Salerno. Oggi, a distanza di due anni dal fatto, il Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, con sentenza del 30 settembre 2021, pronunciata dal giudice del lavoro, Michela Doronzo, ha reintegrato la donna. Lo rende noto la. “Il licenziamento e’ stato dichiarato nullo per insussistenza del fatto materiale contestatole e per la natura ritorsiva del licenziamento stesso perche’ – spiegano gli avvocati Rita Salzano e Giuseppe Lambiase, nominati dalla ...

