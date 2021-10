Filippo Ganna | “La differenza tra me e Milan? Non facevo 4’04” alla sua età | devo sbrigarmi a fare il record del mondo”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Italia è padrona dell’inseguimento individuale su pista.ha vinto quattro medaglie d’oro ai Mondiali e difenderà il titolo tra un paio di settimane durante la rassegna iridata al Velodromo di Roubaix. Jonathanha conquistato oggi il titolo agli Europei, grazie a una prova semplicemente straripante. I due azzurri sono stati tra i grandi protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove hanno conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre col quartetto. Il 21enne ha trionfato a Grenchen (Svizzera), raggiungendo uno dei suoi grandi obiettivi stagionali dopo il secondo posto dell’anno scorso. Ai complimenti all’azzurro è stato proprio, assente in terra elvetica (oggi ha partecipato al Gran Piemonte, su strada) per prepararsi in vista dei ...

Advertising

frances14372469 : Manca il campione del mondo dell'inseguimento individuale Filippo Ganna, ma ci pensa Jonathan Milan campione olimpi… - AndreaPecchia1 : Quindi abbiamo un campione olimpico del quartetto che è anche il nuovo campione europeo nell'insegnamento individua… - Gaia_Mai_ : RT @ElisainTurin: Appena passato Filippo Ganna sotto casa, mentre gli urlavo dal balcone ho pensato a @Gaia_Mai_ e Tilde ? - ElisainTurin : Appena passato Filippo Ganna sotto casa, mentre gli urlavo dal balcone ho pensato a @Gaia_Mai_ e Tilde ? - applesorce : RT @ItaliaTeam_it: Sì, lo sappiamo che sono cattivi ma la squadra Ginew non poteva mancare. Grazie ai pistard campioni olimpici Elia Vivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Ganna

Il successo di Milan è il primo nella rassegna, ed è il secondo per il corridore, che alle Olimpiadi di Tokyo è salito sul gradino più alto del podio assieme ae con gli altri due ...L'Italia si coccola un altro fuoriclasse nell'affascinante inseguimento individuale (prova purtroppo non inserita nel programma olimpico), specialità in cuiha vinto quattro medaglie d'...GRENCHEN. Jonathan Milan campione d’Europa nell’inseguimento agli Europei su pista di Grenchen. La finale col russo Lev Gonov non ha avuto storia. «Sono contentissimo, sono c ...Dopo i due argenti al femminile, arriva anche il primo oro per l’Italia agli Europei su pista in fase di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. La medaglia più pregiata l’ha conquistata Jonathan Milan n ...