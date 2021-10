Facebook si è cacciata in guai grossi per inseguire i giovani che scappano (Di giovedì 7 ottobre 2021) In questi giorni negli Stati Uniti è partita una campagna politica e mediatica molto forte contro Facebook, accusata di manipolare la vita degli adolescenti con effetti negativi. Uno dei punti centrali di questa campagna è che Facebook (che controlla anche Instagram e WhatsApp) ha un potere immenso, pari a quello di un superstato, e che per questo motivo dovrebbe essere messo sotto controllo dall’esterno. C’è chi sostiene però che la piattaforma tech sia in declino e che proprio questo declino sia la vera ragione dietro ai progetti più controversi intrapresi di recente, come Instagram Kids – che è ancora in fase sperimentale e punta al mercato dei bambini sotto i tredici anni. Non si tratta di un declino economico, anche se il periodo recente è stato molto sofferto. Facebook aveva raggiunto il record storico della sua quotazione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) In questi giorni negli Stati Uniti è partita una campagna politica e mediatica molto forte contro, accusata di manipolare la vita degli adolescenti con effetti negativi. Uno dei punti centrali di questa campagna è che(che controlla anche Instagram e WhatsApp) ha un potere immenso, pari a quello di un superstato, e che per questo motivo dovrebbe essere messo sotto controllo dall’esterno. C’è chi sostiene però che la piattaforma tech sia in declino e che proprio questo declino sia la vera ragione dietro ai progetti più controversi intrapresi di recente, come Instagram Kids – che è ancora in fase sperimentale e punta al mercato dei bambini sotto i tredici anni. Non si tratta di un declino economico, anche se il periodo recente è stato molto sofferto.aveva raggiunto il record storico della sua quotazione ...

