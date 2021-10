Enrico Varriale indagato per stalking: Ecco cosa succede adesso (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sua ex compagna ha accusato il giornalista sportivo, Enrico Varriale, di percosse e stalking. cosa succederà adesso? Enrico Varriale accusato dalla sua ex compagna di percosse e stalkingDa qualche giorno il giornalista sportivo Enrico Varriale è stato accusato dalla sua ex compagna di essere stata vittima di percosse e stalking Come ha riportato il Corriere della Sera, infatti, la donna avrebbe detto ai magistrati che Varriale le avrebbe “stretto le mani attorno al collo mentre cercavo di difendermi“. Il giornalista della Rai ha raccontato già la sua versione ed ha risposto alle delle domande davanti al giudice Monica ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sua ex compagna ha accusato il giornalista sportivo,, di percosse eràaccusato dalla sua ex compagna di percosse eDa qualche giorno il giornalista sportivoè stato accusato dalla sua ex compagna di essere stata vittima di percosse eCome ha riportato il Corriere della Sera, infatti, la donna avrebbe detto ai magistrati chele avrebbe “stretto le mani attorno al collo mentre cercavo di difendermi“. Il giornalista della Rai ha raccontato già la sua versione ed ha risposto alle delle domande davanti al giudice Monica ...

Advertising

Corriere : Rai, Varriale sospeso: non andrà più in onda fino a quando le accuse di stalking non ... - fanpage : Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici Rai #6ottobre - Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - LucianoDB1967 : RT @Corriere: Rai, Varriale sospeso: non andrà più in onda fino a quando le accuse di stalking non ... - emamarro : RT @glmdj: ??'La vicenda per come è stata trattata mi preoccupa. Sono stato additato come un mostro...Mi preoccupa che si facciano processi… -