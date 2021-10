Draghi spinge verso la difesa Ue. L’ostacolo rimangono i Paesi baltici (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Tutti i Paesi coinvolti nella discussione sono membri della Nato e intendono restare fermamente nel perimetro dell’alleanza atlantica. Però una prima riflessione si pone su cosa può fare l’Unione europea e i suoi Paesi membri per contribuire a guidare le scelte della Nato. Il loro ruolo appare, soprattutto di recente, marginale ormai. Io ho fatto domande: possono i Paesi Ue coordinarsi maggiormente nelle posizioni che prendono all’interno della Nato? Questa è una riflessione che richiede una risposta”. Con queste parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito in conferenza stampa al termine del vertice europeo a Brdo, in Slovenia, la posizione italiana già dichiarata nel corso della cena tra i leader e durante il tête à tête con il presidente francese Emmanuel Macron. È la linea già annunciata la scorsa ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Tutti icoinvolti nella discussione sono membri della Nato e intendono restare fermamente nel perimetro dell’alleanza atlantica. Però una prima riflessione si pone su cosa può fare l’Unione europea e i suoimembri per contribuire a guidare le scelte della Nato. Il loro ruolo appare, soprattutto di recente, marginale ormai. Io ho fatto domande: possono iUe coordinarsi maggiormente nelle posizioni che prendono all’interno della Nato? Questa è una riflessione che richiede una risposta”. Con queste parole il presidente del Consiglio Marioha ribadito in conferenza stampa al termine del vertice europeo a Brdo, in Slovenia, la posizione italiana già dichiarata nel corso della cena tra i leader e durante il tête à tête con il presidente francese Emmanuel Macron. È la linea già annunciata la scorsa ...

