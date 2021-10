Commercio | ad agosto vendite al dettaglio in crescita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad, secondo le stime Istat, lealcrescono sia rispetto al mese precedente (al netto della stagionalità) sia rispetto ad2020. In entrambi i confronti è la componente dei beni non alimentari a determinare l’incremento complessivo. Lacongiunturale è del +0,4% sia in valore sia in volume. All’aumento delledei beni non alimentari (+0,7% in valore e +0,8% in volume) si affianca una sostanziale stazionarietà per gli alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume). Su base tendenziale, lealaumentano dell’1,9% in valore e dell’1,0% in volume. L’andamento dei beni non alimentari è positivo (+3,2% in valore e +2,0% in volume) mentre gli alimentari crescono in valore ...