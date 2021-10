Chiellini: «Ora pensiamo a novembre e a guadagnarci il Mondiale» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sapevamo che era una partita difficile e bisogna sapere accettare di essere messi in difficoltà dall’avversario, ci è mancato questo. Ce la samo giocata fino alla fine, ma siamo stati troppo precipitosi e con la voglia di recuperare il pallone”. Così Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Nazionale, commenta a RaiSpoprt la sconfitta dell’Italia contro la Spagna in Nations League. “Peccato perchè giocavamo qui in casa, era un passaggio importante per la crescita del gruppo in vista del Mondiale”, ha aggiunto. Sul rosso a Bonucci, Chiellini ha detto: “E’ inutile parlare dell’arbitro. Ora pensiamo alla prossima partite e poi concentrarsi per novembre dove dobbiamo guadagnarci il Mondiale”. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sapevamo che era una partita difficile e bisogna sapere accettare di essere messi in difficoltà dall’avversario, ci è mancato questo. Ce la samo giocata fino alla fine, ma siamo stati troppo precipitosi e con la voglia di recuperare il pallone”. Così Giorgio, difensore e capitano della Nazionale, commenta a RaiSpoprt la sconfitta dell’Italia contro la Spagna in Nations League. “Peccato perchè giocavamo qui in casa, era un passaggio importante per la crescita del gruppo in vista del”, ha aggiunto. Sul rosso a Bonucci,ha detto: “E’ inutile parlare dell’arbitro. Oraalla prossima partite e poi concentrarsi perdove dobbiamoil”.

