Cashback | nel 2022 ritorna in una nuova versione | incredibili cambiamenti

Nel 2022 il Cashback, sospeso a partire da giugno, potrebbe tornare in una versione completamente nuova: cosa cambierà Il Cashback è un rimborso per i pagamenti digitali che ci ha permesso di recuperare il 10% su una spesa fino ad un limite di 1.500 euro. Il Ministro dell'Economia Daniele Franco si è recentemente espresso sulla misura in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulla Nota di aggiornamento al Def. "Non la vedrei come una misura strutturale". Ci si chiede dunque se tale misura verrà reintrodotta, dopo la sospensione di luglio. La sospensione della misura a partire dalla fine di giugno ha permesso alle casse pubbliche un risparmio stimato di oltre un miliardo. Coloro che hanno effettuato tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2021 dei pagamenti con ...

