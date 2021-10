Canarie | sospesi i voli a La Palma per accumulo di cenere La lava del vulcano Cumbre brucia vigneti e campi di banane

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’aeroporto di La, isola nell’arcipelago nelle, è temporaneamente “non operativo” a causa “dell’di” emessa dalVieja, in eruzione da metà settembre. Lo fa sapere Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli. Nelle ore scorse le compagnie aeree Binter e Canarifly avevano annunciato la sospensione deiper e da l’isola. Ora è stato chiuso l’intero scalo fino a nuovo ordine. Gli altri aeroporti delle isole, aggiunge Aena, rimangono attivi. Il peggioramento della qualità dell’aria era stato indicato come uno scenario plausibile dalle autorità locali a causa di condizioni meteorologiche “sfavore” sull’isola. Binter suggerisce ai suoi clienti di consultare lo stato di ...

Le compagnie Binter e Canarifly avevano già deciso di sospendere i voli, oggi per l'eruzione del Cumbre Vieja è stato chiuso l'aeroporto di La Palma ...Non si ferma alle Canarie l'attività del vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da metà settembre. L'intenso fumo che fuoriesce sta causando notevoli disagi. L'aeroporto di La Palma è stato chiuso temporan ...