Campionati Europei, Martina Fidanza è medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre (Di giovedì 7 ottobre 2021) I Campionati Europei regalano altre soddisfazioni al ciclismo su pista bergamasco, salito sul secondo gradino del podio grazie a Martina Fidanza nell’inseguimento a squadre. Inserita nel quartetto composto da Martina Alzini, Rachele Barbieri e Letizia Paternoster, la 21enne di Brembate Sopra ha trascinato l’Italia durante le qualificazioni, firmando il secondo tempo alle spalle della Germania. Sostituita da Silvia Zanardi, la rappresentante dell’Isolmant-Premac-Vittoria ha avuto modo di rifiatare per un momento, seguendo la sfida con l’Irlanda dalle tribune del velodromo di Grenchen. In vantaggio sin dai primi metri, le ragazze di Edoardo Salvoldi hanno completato il primo turno in 4’17”863 guadagnandosi l’opportunità di giocarsi la medaglia d’oro con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Iregalano altre soddisfazioni al ciclismo su pista bergamasco, salito sul secondo gradino del podio grazie a. Inserita nel quartetto composto daAlzini, Rachele Barbieri e Letizia Paternoster, la 21enne di Brembate Sopra ha trascinato l’Italia durante le qualificazioni, firmando il secondo tempo alle spalle della Germania. Sostituita da Silvia Zanardi, la rappresentante dell’Isolmant-Premac-Vittoria ha avuto modo di rifiatare per un momento, seguendo la sfida con l’Irlanda dalle tribune del velodromo di Grenchen. In vantaggio sin dai primi metri, le ragazze di Edoardo Salvoldi hanno completato il primo turno in 4’17”863 guadagnandosi l’opportunità di giocarsi lad’oro con ...

