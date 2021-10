Calenda | ' Voto Gualtieri ma'

Advertising

Corriere : Calenda sfida Michetti e Gualtieri: «Il mio voto irrilevante, se volete vincere parlate... - HuffPostItalia : Le condizioni di Calenda a Gualtieri: 'Ti voto solo se tagli fuori i grillini” - fattoquotidiano : Roma, Calenda: “Al ballottaggio voto Gualtieri, ma è la mia scelta personale. Michetti? È totalmente incapace” - GDV101963 : RT @La_manina__: Ma Letta l'ha capito che se il PD ha ricominciato a raccattare qualche voto sparuto al sud e nelle periferie è perché pers… - Vera52834961 : RT @vanabeau: Io manderei Cirinnà, Fedeli e Orlando per chiedere il voto a Calenda. -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Voto

Ma non è un'indicazione diurbi et orbi: questa è la scelta di". La scelta di votare Gualtieri - spiegano comunque dallo staff dell'ex ministro - è legata alla promessa fatta da ...Elezioni, fuga dal. Affluenza in calo del 7 per cento A Bologna ha votato il 51,6 per cento ... Letta, per eliminare il centro, deve liberarsi di Renzi eUn disegno strategico per costruire ...“Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un’opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perc ...Prove tecniche di endorsement. L'endorsement è quello di Carlo Calenda nei confronti di Roberto Gualtieri in vista del ballottaggio contro Michetti per l'elezione a sindaco di Roma. Ospite di ...