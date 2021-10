Bruce Springsteen legge Steinbeck in un documentario italiano sui migranti (Di giovedì 7 ottobre 2021) È Bruce Springsteen ad aprire, con una lettura di John Steinbeck, “Formiche (Ants)”, il documentario sui migranti realizzato dal giornalista e regista italiano Valerio Nicolosi. Una sorpresa, un regalo e, come ricorda questo articolo di Variety, forse anche una riparazione: quando nel 1995 pubblicò il suo album “The Ghost of Tom Joad” il Boss – ammise – non aveva ancora letto “Furore” di John Steinbeck, dove Tom Joad è il protagonista. Stavolta lo fa. Per la precisione si tratta di un brano dal capitolo 21, che comincia con «The fields were fruitful, and starving men moved on the roads» («I campi erano fecondi, e i contadini vagavano affamati sulle strade»). Una citazione che, nelle intenzioni di Nicolosi e del produttore Davide Azzolini, vuole rendere più universale ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Èad aprire, con una lettura di John, “Formiche (Ants)”, ilsuirealizzato dal giornalista e registaValerio Nicolosi. Una sorpresa, un regalo e, come ricorda questo articolo di Variety, forse anche una riparazione: quando nel 1995 pubblicò il suo album “The Ghost of Tom Joad” il Boss – ammise – non aveva ancora letto “Furore” di John, dove Tom Joad è il protagonista. Stavolta lo fa. Per la precisione si tratta di un brano dal capitolo 21, che comincia con «The fields were fruitful, and starving men moved on the roads» («I campi erano fecondi, e i contadini vagavano affamati sulle strade»). Una citazione che, nelle intenzioni di Nicolosi e del produttore Davide Azzolini, vuole rendere più universale ...

