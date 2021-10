Autostazione, l’Air pronta a riaffidare i lavori per completare l’opera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAutostazione Avellino, il Tribunale di Napoli ha rinviato al prossimo 19 ottobre 2021 l’udienza relativa la proposta di misura di prevenzione ex art. 34 D.Lgs. 159/11 nei confronti della società CoGePa,, a causa del mancato deposito della relazione richiesta alla Prefettura di Napoli. In ogni caso l’Air comunica che sono pressoché ultimate le attività di verifica tecnico-contabili, finalizzate al riaffidamento della parte residua dei lavori dell’Autostazione di Avellino che ammontano a circa 1.4 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino, il Tribunale di Napoli ha rinviato al prossimo 19 ottobre 2021 l’udienza relativa la proposta di misura di prevenzione ex art. 34 D.Lgs. 159/11 nei confronti della società CoGePa,, a causa del mancato deposito della relazione richiesta alla Prefettura di Napoli. In ogni casocomunica che sono pressoché ultimate le attività di verifica tecnico-contabili, finalizzate al riaffidamento della parte residua deidell’di Avellino che ammontano a circa 1.4 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Autostazione, l'Air pronta a riaffidare i lavori per completare l'opera ** - ottopagine : Autostazione, Air pronta a riaffidare i lavori per completare l'opera #Avellino - ptvtelenostra : AUTOSTAZIONE, UDIENZA RINVIATA AL 19 OTTOBRE MA L’AIR PRONTA PER I LAVORI - -

Ultime Notizie dalla rete : Autostazione l’Air Autostazione, Air pronta a riaffidare i lavori per completare l'opera Ottopagine