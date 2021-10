Arriva “Vedere Oltre”: tre giorni di Calcio Non Vedenti nelle periferie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tre giorni di solidarietà, sport e inclusione con il Calcio visionario e il Calcio per non Vedenti: l’8 ottobre a Scampia la conferenza di presentazione Napoli, 7 ottobre 2021 – Anche quest’anno i calciatori non Vedenti saranno i protagonisti per la 2a edizione del progetto ‘Vedere Oltre’, un vero e proprio viaggio itinerante tra sport, solidarietà, inclusione e comunità future. Dopo il grande successo della prima edizione del 2019, anche quest’anno il promotore dell’evento Quartotempo Firenze, in collaborazione con Casa Hirta scelgono il territorio campano come luogo della rassegna e lo fanno allargando le vedute e coinvolgendo un maggior numero di realtà del terzo settore: UICI Caserta, Un’infanzia da Vivere, ARCI Scampia, Oratorio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tredi solidarietà, sport e inclusione con ilvisionario e ilper non: l’8 ottobre a Scampia la conferenza di presentazione Napoli, 7 ottobre 2021 – Anche quest’anno i calciatori nonsaranno i protagonisti per la 2a edizione del progetto ‘’, un vero e proprio viaggio itinerante tra sport, solidarietà, inclusione e comunità future. Dopo il grande successo della prima edizione del 2019, anche quest’anno il promotore dell’evento Quartotempo Firenze, in collaborazione con Casa Hirta scelgono il territorio campano come luogo della rassegna e lo fanno allargando le vedute e coinvolgendo un maggior numero di realtà del terzo settore: UICI Caserta, Un’infanzia da Vivere, ARCI Scampia, Oratorio ...

