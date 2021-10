WILL PACKER produce la 94esima Notte degli Oscar

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il produttore nominato agli Emmy®produrrà il 94esimo®, ha annunciato oggi il presidente dell’Academy David Rubin. Quando andrà in onda “La”? Sarà il suo primo coinvolgimento con gli, che andranno in onda in diretta su ABC e in tutto il mondo domenica 27 marzo 2022. Dawn Hudson “è un produttore potente che ha riscosso successo in tutti i generi cinematografici. Sta già portando un’energia illimitata e un focus sull’innovazione aglidi quest’anno, per intrattenere il più ampio spettro di fan. Molte meravigliose sorprese in arrivo!” ha affermato Dawn Hudson, CEO di Rubin e dell’Accademia.“Il potere, la bellezza, il ...

Advertising

PaeseRoma : Will Packer alla produzione della 94esima edizione degli Oscar che si terranno il 27 marzo 2022 - MarcelloStrano : Il presidente di @TheAcademy, David Rubin, ha annunciato che @willpackerprods produrrà la 94esima edizione degli… -

Ultime Notizie dalla rete : WILL PACKER

PaeseRoma.it

... La serie ) e prodotta dalla casa di produzioneMedia. The Ledger: I primi dettagli della serie Purtroppo non sappiamo ancora nulla sulla trama di The Ledger , action drama di cui Coto ...Media e Kinetic Content si sono aggiudicati i diritti del libro dopo una guerra di offerte con molti altri studi. Una seducente storia romantica, Seven Days in June si concentra su Eva ...Molte meravigliose sorprese in arrivo!” ha affermato Dawn Hudson, CEO di Rubin e dell’Accademia. “Non c’è nessuno migliore di Will Packer per celebrare il nostro amore collettivo per il cinema”, ha ...Xolo Maridueña, noto soprattutto per il ruolo del giovane Miguel Diaz nella serie Cobra Kai, sarà il protagonista di The Ledger, una nuova serie tv scritta dall'affermato Juan C ...