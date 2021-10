Wall Street rialza la testa su possibile estensione tetto del debito (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.353 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,47%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,32%). La Borsa americana ha recuperato i ribassi registrati fin dall’inizio della seduta dopo che il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato di voler offrire ai Democratici un’estensione dei emergenza del tetto del debito, che dovrebbe durare fino a dicembre. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+0,74%), beni di consumo per l’ufficio (+0,48%) e informatica (+0,45%). Nella parte bassa della classifica del paniere ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.353 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,47%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,32%). La Borsa americana ha recuperato i ribassi registrati fin dall’inizio della seduta dopo che il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato di voler offrire ai Democratici un’dei emergenza deldel, che dovrebbe durare fino a dicembre. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+0,74%), beni di consumo per l’ufficio (+0,48%) e informatica (+0,45%). Nella parte bassa della classifica del paniere ...

