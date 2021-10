Vaticano | per partecipare all’Udienza Generale del Papa non serve il green pass

Leggi su ilfaroonline

Città del Vaticano – Niente Green Pass obbligatorio che certifica la vaccinazione anti Covid per fedeli e pellegrini che accedono all'Aula Paolo VI per l'udienza generale del Pontefice. Il motivo, si apprende da fonti vaticane, si deve al fatto che l'udienza generale è equiparabile ad una celebrazione liturgica.