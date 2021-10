Scontro tra Lulù e Manuel al Gf Vip 6. La preoccupazione di Aldo Montano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scontro tra Lulù e Manuel nella casa del Grande Fratello. La gelosia della principessa si fa sempre più insistente nei confronti di Manuel che è alla continua ricerca dei suoi spazi all’interno della casa più spiata d’Italia. Bortuzzo è stato protagonista durante la puntata di lunedì della ricezione di una lettera molto emozionante da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lulù inganna Manuel al Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tutto Manuel e Lulù ai ferri corti? La reazione di Bortuzzo all’interno del Gf Vip 6 Gf Vip 6, dure parole di Sophie contro l’ex Matteo. La reazione di Ranieri Gf Vip 6, un concorrente vuole abbandonare. Per un altro vip arriva ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)tranella casa del Grande Fratello. La gelosia della principessa si fa sempre più insistente nei confronti diche è alla continua ricerca dei suoi spazi all’interno della casa più spiata d’Italia. Bortuzzo è stato protagonista durante la puntata di lunedì della ricezione di una lettera molto emozionante da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ingannaal Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tuttoai ferri corti? La reazione di Bortuzzo all’interno del Gf Vip 6 Gf Vip 6, dure parole di Sophie contro l’ex Matteo. La reazione di Ranieri Gf Vip 6, un concorrente vuole abbandonare. Per un altro vip arriva ...

