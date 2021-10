R. Kelly condannato, anche YouTube lo “cancella” dopo le accuse (Di mercoledì 6 ottobre 2021) R. Kelly, dopo le accuse di colpevolezza per reati sessuali anche YouTube decide di sospendere gli account con i video del cantante R’n’B. Le sue canzoni però, sono ancora disponibili in streaming su YouTube Music. Sono due gli account del cantante, ovvero RKellyTV, con 3,5 milioni di iscritti e RKellyVevo, con 1,6 milioni, che la piattaforma ha sospeso dopo che l’uomo è stato dichiarato colpevole di nove capi d’accusa tra cui abusi su minori, sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. La policy di YouTube prevede infatti che gli utenti non compiano abusi o violenze anche fuori dalla piattaforma. anche Twitter, Instagram e Facebook hanno sospeso gli account di R. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) R.ledi colpevolezza per reati sessualidecide di sospendere gli account con i video del cantante R’n’B. Le sue canzoni però, sono ancora disponibili in streaming suMusic. Sono due gli account del cantante, ovvero RTV, con 3,5 milioni di iscritti e RVevo, con 1,6 milioni, che la piattaforma ha sospesoche l’uomo è stato dichiarato colpevole di nove capi d’accusa tra cui abusi su minori, sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. La policy diprevede infatti che gli utenti non compiano abusi o violenzefuori dalla piattaforma.Twitter, Instagram e Facebook hanno sospeso gli account di R. ...

