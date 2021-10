Mentana non ha detto di essere «pagato per leggere un copione, se poi quel copione dice cavolate, non è colpa mia» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 5 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di Enrico Mentana accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Il giornalista e direttore del Tg di La7 avrebbe dichiarato: «Sono pagato per leggere un copione, se poi quel copione dice cavolate, non è colpa mia. Io posso solo riportare le notizie che mi danno, che siano o non siano vere». Si tratta di una dichiarazione priva di riscontri. Contattato da Facta, Mentana ha smentito di aver mai rilasciato una simile dichiarazione. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 5 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di Enricoaccompagnata da una sua presunta dichiarazione. Il giornalista e direttore del Tg di La7 avrebbe dichiarato: «Sonoperun, se poi, non èmia. Io posso solo riportare le notizie che mi danno, che siano o non siano vere». Si tratta di una dichiarazione priva di riscontri. Contattato da Facta,ha smentito di aver mai rilasciato una simile dichiarazione. L'articolo proviene da Facta.

Advertising

guast59 : RT @AleSpakka: Apertura di #Mentana : 'Ah senza tetto ve sete portati er sacco a pelo? Perché stanotte non ve ce manno a casa, eh! ' #marat… - smilypapiking : RT @conteDartagnan: Open ha pubblicato il contenuto della chat tra Morisi e il ragazzo escort tanto per non farci mancare niente…dajeeeee M… - giampdisan : @Gazzetta_it Ce li mettono Mentana e Cottarelli non c'è problema. - araccontarlo : @CostanzaBattis1 @ninabecks1 Non ho capito la discussione su Mentana, da cosa è nata? - callio47 : Non ci sono problemi,li metteranno cottarelli, bonolis , facchinetti,mentana, severgnini,tranquilli. -