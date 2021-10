Mbappè rinnova col PSG? L’indiscrezione della mamma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Kylian Mbappè potrebbe rinnovare con il PSG: arriva L’indiscrezione della mamma del talento francese La situazione di Mbappè al Paris Saint Germain è molto complicata. L’attaccante francese ha infatti rivelato di aver chiesto la cessione in estate e su di lui c’era il Real Madrid che voleva portare il talento al Santiago Bernabeu. Dalle colonne de Le Parisien, la mamma dell’attaccante del PSG però parla di un possibile rinnovo: «Stiamo discutendo un’estensione di un anno con il PSG e le cose stanno andando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Kylianpotrebbere con il: arrivadel talento francese La situazione dial Paris Saint Germain è molto complicata. L’attaccante francese ha infatti rivelato di aver chiesto la cessione in estate e su di lui c’era il Real Madrid che voleva portare il talento al Santiago Bernabeu. Dalle colonne de Le Parisien, ladell’attaccante delperò parla di un possibile rinnovo: «Stiamo discutendo un’estensione di un anno con ile le cose stanno andando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

