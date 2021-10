La Siria verso una nuova fase politica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Siria ci si sta avviando verso una nuova fase politica. La recente apertura delle frontiere con la Giordania e la ripresa dei voli tra Damasco e Amman sembra aver segnato la strada. Il governo Siriano del presidente Bashar Al Assad potrebbe già nelle prossime settimane essere nuovamente integrato nella Lega Araba. Da qui era InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inci si sta avviandouna. La recente apertura delle frontiere con la Giordania e la ripresa dei voli tra Damasco e Amman sembra aver segnato la strada. Il governono del presidente Bashar Al Assad potrebbe già nelle prossime settimane esseremente integrato nella Lega Araba. Da qui era InsideOver.

Advertising

FBussoletti : #Siria, le #milizie pro-#Iran sempre più pressate dagli strike dei #droni sconosciuti. L’ultimo è avvenuto al confi… - Ora_pro_Siria : Si celebra a Damasco nella Chiesa Latina la festa di S Anania, che accolse e battezzo' Paolo dopo la conversione 'U… - _siria_97 : Manila ha avuto una faida con la mamma di Nicola, altrimenti quest'astio verso Nicola non si spiega #gfvip - mariorossinet : Verso la pace in Siria e in Libano, di Thierry Meyssan - MenaNews_info : Siria: i miliziani locali pro-Iran nell’Est cominciano a fuggire verso le aree controllate dalle SDF… -