Juventus, tutti su Chiesa: super offerta o scambio per i bianconeri! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Chiesa è, stavolta, l'uomo al centro del mercato. L'esterno della Juventus e della Nazionale, con le sue innumerevoli prestazioni di livello, ha pian piano conquistato l'ammirazione dei vari top club europei. Alla lunga lista di estimatori del calciatore italiano, oltre a Bayern Monaco e Chelsea, secondo calciomercato.it, si sarebbe aggiunto il Liverpool di Jürgen Klopp. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

JuventusFCYouth : #Under19 e #Under23, tutti i convocati con le Nazionali e l'agenda dei nostri ragazzi ?? #ForzaJuve #JuventusYouth… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - KamarJFC : Smetterò mai di vantarmi del fatto che Federico Chiesa sia un giocatore della Juventus FC? No, soprattutto dopo av… - gi_ulyy : FEDERICO CHIESA È UN CAZZO DI GIOCATORE DELLA JUVENTUS FC E FOTTETEVI TUTTI QUANTI STO PIANGENDO - Delirio897J : @JUVENTUS_LIFE11 @monojuve Io i contratti dei giocatori li farei tutti a bonus con, tipo 5+5 per quelli forti e 2,5… -