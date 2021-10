Ignazio Moser torna sui social e dà dettagli su come sta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo alcuni giorni di silenzio,sul suo profilo Instagram per dare ulteriorisusta e lanciare un messaggioto a usare il suo profilo Instagram. Dopo essersi congedato qualche giorno fa, parlando di alcuni piccoli problemi di salute di cui doveva capire meglio natura e cura, lo sportivo ha dato delucidazioni e qualcheo in più susta, così rassicurando i fans. Per la comunicazione,ha scelto una storia Instagram.fatto per il primo avviso. Su sfondo grigio, a carattere di color bianco, lo sportivo ha scritto: “Piccolo update: qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ...

Advertising

_nacho_moser_ : Andate nelle storie IG di @/mondorealityonline e nel box scrivete 'Ignazio e Pierpaolo', si tratta di un reality vi… - MediasetTgcom24 : Ignazio Moser non sta bene, pausa social #ignaziomoser - infoitcultura : Ignazio Moser lascia i social: ha problemi di salute - infoitcultura : Ignazio Moser ha problemi di salute e lascia Instagram, il messaggio del fidanzato di Cecilia Rodriguez - infoitcultura : Ignazio Moser, paura per le condizioni di salute del fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Non sto bene, devo -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

rompe il silenzio sul suo stato di salute: 'Non sono chiare le cause del mio malessere" Giorni faha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Il motivo? Ha annunciato di voler ...lascia i social dichiarando: 'Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero ...Ignazio Moser rompe il silenzio sul suo stato di salute: "Non sono chiare le cause del mio malessere” Giorni fa Ignazio Moser ha fatto preoccupare tutti i ...Un annuncio di Ignazio Moser sui social sparge il caos tra i suoi fan. Ha dei problemi di salute che lo limitano ...