Gf Vip 6, Patrizia Mirigliani si scaglia contro Manila Nazzaro: ecco cos’è successo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Patrizia Mirigliani si è scagliata a mezzo social contro Manila Nazzaro. La mamma di Nicola Pisu ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video di Manila ai tempi della sua vittoria di Miss Italia mentre ha in testa una corona che pian pian cade. La Mirigliani ha quindi aggiunto: Mi dispiace dover constatare che anche alle mie #miss ogni tanto si sposta la #corona. View this post on Instagram Un post condiviso da Patrizia Mirigliani (@pMirigliani) Patrizia si riferisce ad un discorso fatto dalla Nazzaro a Soleil Sorge. Secondo la Mirigliani, le parole usate dell’ex Miss Italia nei confronti del figlio non ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)si èta a mezzo social. La mamma di Nicola Pisu ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video diai tempi della sua vittoria di Miss Italia mentre ha in testa una corona che pian pian cade. Laha quindi aggiunto: Mi dispiace dover constatare che anche alle mie #miss ogni tanto si sposta la #corona. View this post on Instagram Un post condiviso da(@psi riferisce ad un discorso fatto dallaa Soleil Sorge. Secondo la, le parole usate dell’ex Miss Italia nei confronti del figlio non ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Nicola Pisu confessa di avere una cotta per Soleil Sorge: “Vorrei tanto provare a baciarla, però…” Ieri… - infoitcultura : Gf Vip, Patrizia Mirigliani incontra il figlio Nicola reduce dalla lotta alla droga: 'Abbiamo sofferto molto' - infoitcultura : Gf Vip, il figlio di Patrizia Mirigliani fa nuove rivelazioni sul padre - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli prende in giro Nicola Pisu: “Io non lo capisco quando parla” Mentre il figlio di Patri… - Profilo3Marco : RT @fanpage: #Gfvip, Nicola Pisu incontra sua mamma Patrizia Mirigliani -