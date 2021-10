F1 | Lando Norris | “Ho sofferto di depressione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha deciso di aprirsi, e ha rivelato di averdidurante la sua prima stagione in Formula 1. Il pilota della McLaren, ospite al programma televisivo inglese “The Morning”, ha raccontato che “era come se non sapessi cosa fare, sentivo il peso di tutti gli occhi puntati su di me. Avere a che fare con questo genere di cose non è affatto facile, il dover essere all’altezza in un mondo estremamente competitivo. Se dovessi fallire, quali saranno le conseguenze? Se non rimarrò in Formula 1,dove andrò e cosa farò, dato che non sono bravo in molte altre cose della vita” Grande importanza, in quel periodo, la ha avuta il suo team e il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo: “Il supporto del team e il lavoro di squadra non sono stati semplicemente importanti, sono stati fondamentali, almeno ...