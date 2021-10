“Concorso nazionale Scrivere il Teatro”, primo premio al Lucarelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Vincitori del premio del Concorso nazionale “Scrivere il Teatro” indetto dal Ministero dell’istruzione e dal Centro Italiano ITI (International Theatre Institute). Splendida affermazione per i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento che hanno scritto e portato in scena uno spettacolo teatrale dal titolo: “Penelopiade” che ha positivamente impressionato la Giuria che l’ha ritenuto meritevole del primo posto. Conferenza Stampa questa mattina nel foyer del Teatro de Simone. I ragazzi hanno lavorato a questo testo e a questo spettacolo nel periodo della Dad, dimostrando nei fatti dunque che, pur non avendo frequentato le aule scolastiche, comunque non hanno perso tempo nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Vincitori deldelil” indetto dal Ministero dell’istruzione e dal Centro Italiano ITI (International Theatre Institute). Splendida affermazione per i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale “G. B. Bosco” di Benevento che hanno scritto e portato in scena uno spettacolo teatrale dal titolo: “Penelopiade” che ha positivamente impressionato la Giuria che l’ha ritenuto meritevole delposto. Conferenza Stampa questa mattina nel foyer delde Simone. I ragazzi hanno lavorato a questo testo e a questo spettacolo nel periodo della Dad, dimostrando nei fatti dunque che, pur non avendo frequentato le aule scolastiche, comunque non hanno perso tempo nel ...

