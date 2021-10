Chi l’ha visto? Ecco di cosa si parlerà questa sera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) : il delitto di Ardea, il presunto avvistamento di Giggino Wi-fi e il caso Polina Ritorna su RaiTre l’appuntamento con le inchieste di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse e casi di cronaca. Il programma, in diretta a partire dalle ore 21:20, torna sul delitto della pensionata di Ardea (Roma) trovata morta in casa. Suo figlio Fabrizio, che aveva rivelato alla trasmissione di essere indagato e ipotizzato un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? Nella prossima puntata Trovata morta in casa, un altro genitore ucciso da un figlio? Mercoledì #6ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/qQ6StrxAW7 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) : il delitto di Ardea, il presunto avvistamento di Giggino Wi-fi e il caso Polina Ritorna su RaiTre l’appuntamento con le inchieste di Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse e casi di cronaca. Il programma, in diretta a partire dalle ore 21:20, torna sul delitto della pensionata di Ardea (Roma) trovata morta in casa. Suo figlio Fabrizio, che aveva rivelato alla trasmissione di essere indagato e ipotizzato un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? Nella prossima puntata Trovata morta in casa, un altro genitore ucciso da un figlio? Mercoledì #6ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/qQ6StrxAW7 — Chi? (@chilharai3) October ...

