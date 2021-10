(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è scatenata la bagarre attorno all’imperdonabile gaffe deglidel, protagonisti dello ssono i goffi scrittori del programma che hanno lasciato i microfoni della casa aperti e l’atletaGiuseppe, furioso per le parole utilizzate. Nel bel mezzo di una giornata di nulla, come sono quelle che i gieffini trascorrono nella casa, dagli altoparlanti si sentono le frasi “una massa di”. La regia resta aperta per sbaglio e: “Una massa dicelebrolesi”. #pic.twitter.com/7zJqanVhyw — Roberto Mallò (@robymallo) October 4, 2021 Non sono gli eleganti scontri a cui ci ha abituato il grande fratello in tutti questi anni, questa volta è dalla regia che arrivano le ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - trash_italiano : Dopo la frase “massa di imbecilli cerebrolesi” al #GFVIP, la produzione si scusa - tvblogit : Grande Fratello Vip, la frase “massa di imbecilli cerebrolesi” e le scuse della produzione - allesword : RT @trash_italiano: Dopo la frase “massa di imbecilli cerebrolesi” al #GFVIP, la produzione si scusa - neXtquotidiano : “Cerebrolesi ed imbecilli”, poi la rabbia del paralimpico Campoccio contro gli autori del Gfvip | VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerebrolesi imbecilli

Gfvip, arrivano le scuse di Endemol per le parole '' pronunciate fuori onda. la regia aveva lasciato inavvertitamente i microfoni accesi, e le parole pronunciate hanno provocato una vera e propria bufera fuori dalla casa. Leggi ..."Massa di", Endemol interviene dopo la frase pronunciata al Grande Fratello Vip "Massa di" , questa la frase pronunciata dalla voce femminile a microfono aperto. Ed ...Endemol Shine Italy si è scusata tramite un comunicato pubblicato sui social per la diffusione accidentale della frase «una massa di imbecilli e cerebrolesi», per cui l’atleta paralimpico Giuseppe Cam ...In seguito al video, diventato virale, in cui nella Casa del Grande Fratello Vip, è stato erroneamente diffuso un audio in cui si sono sentite delle offese piuttosto gravi, la pr ...