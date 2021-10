Centinaio | Lega | Salvini non vuole uscire dal governo | resterà fino a fine legislatura

GianbasilioS : RT @giamma71: - giamma71 : - giulianol : @Cocci1309 @JackFra9 Nessun disprezzo: semplicemente i miei interessi non coincidono con i loro. Così come se la Le… - proietta : RT @rio_vela: Con un centinaio di sezioni ancora da scrutinare, ecco la percentuale di voti ottenute dalle singole liste: CALENDA SINDACO… - ADAM05081 : RT @25O319: Io penso che la lega verrà perculata per qualche centinaio d'anni. E mi dispiace perché c'è gente che ci ha creduto. -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaio Lega

Il Fatto Quotidiano

... la magistrata candidata pro - indaco con Michetti e capolista della(3.210 voti quando però ... Unquello per l'ex show girl Angela Melillo, con la lista Gualtieri. Va anche peggio al suo ...... qualchedi metri più in là, spiegava la delega fiscale con accanto il ministro Franco. "Non so perché laabbia lasciato il tavolo del Consiglio dei ministri" ha spiegato il premier "...Per il sottosegretario alle Politiche Agricole, se anche il leader leghista volesse votare "i parlamentari piuttosto voterebbero premier mia nonna” per non andare a casa ...Roma, 6 ott. - Per quasi un decennio ISG è stato il leader nel mondo nella creazione di diritti Virtual Media e nella creazione di ricavi nelle trasmissioni spo ...