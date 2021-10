Andres Iniesta, come una danza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pubblichiamo un estratto del libro “” di Gianni Montieri edito 66thand2nd che uscirà il 7 ottobre. Un uomo in giacca e cravatta, occhi azzurri, capelli perfettamente rasati, entra nel terreno di gioco dello stadio di Johannesburg, in Sudafrica. Gli spalti sono gremiti e colorati, il rosso dei tifosi spagnoli e l’arancione degli olandesi. Parrucche, sorrisi, colori delle bandiere sui volti, ragazzi vestiti da torero. Tra pochi minuti si giocherà la finale dei Mondiali di calcio. È l’undici luglio del 2010. L’uomo avanza verso il centro del campo, i tifosi applaudono, in mano ha la Coppa del Mondo. La mostra al pubblico sugli spalti mentre sorride. L’uomo è una persona generalmente molto sorridente, glielo abbiamo visto fare molte volte. Ha una risata genuina, è uno dalla battuta pronta, è un grande calciatore. Eppure, mentre lo vediamo avanzare siamo capaci di leggergli i ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pubblichiamo un estratto del libro “” di Gianni Montieri edito 66thand2nd che uscirà il 7 ottobre. Un uomo in giacca e cravatta, occhi azzurri, capelli perfettamente rasati, entra nel terreno di gioco dello stadio di Johannesburg, in Sudafrica. Gli spalti sono gremiti e colorati, il rosso dei tifosi spagnoli e l’arancione degli olandesi. Parrucche, sorrisi, colori delle bandiere sui volti, ragazzi vestiti da torero. Tra pochi minuti si giocherà la finale dei Mondiali di calcio. È l’undici luglio del 2010. L’uomo avanza verso il centro del campo, i tifosi applaudono, in mano ha la Coppa del Mondo. La mostra al pubblico sugli spalti mentre sorride. L’uomo è una persona generalmente molto sorridente, glielo abbiamo visto fare molte volte. Ha una risata genuina, è uno dalla battuta pronta, è un grande calciatore. Eppure, mentre lo vediamo avanzare siamo capaci di leggergli i ...

