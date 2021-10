Whatsapp, dopo il down generale arriva una grande novità: di cosa si tratta (Di martedì 5 ottobre 2021) Whatsapp nelle ultime ore è stato preso d’assalto da un down che ha riguardato anche Fb e Instagram: nonostante ciò è pronta una novità per l’app arriva una delle funzioni più attese sull’app di messaggistica istantanea (via Screenshot)Whatsapp, dopo il down di ieri, è pronta a fornire un nuovo aggiornamento ai propri utenti, che finalmente potranno accogliere la funzione tanto attesa per i messaggi audio. Arivelare l’update ci ha pensato il profilo social di WABetaInfo che ha evidenziato il lavoro del team di sviluppatori. La squadra dell’applicazione di messaggistica è pronta ad introdurre un lettore multimediale globale integrato nell’app. A breve quindi tutti gli utenti potranno ascoltare la riproduzione dei messaggi vocali ricevuti o inviati ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021)nelle ultime ore è stato preso d’assalto da unche ha riguardato anche Fb e Instagram: nonostante ciò è pronta unaper l’appuna delle funzioni più attese sull’app di messaggistica istantanea (via Screenshot)ildi ieri, è pronta a fornire un nuovo aggiornamento ai propri utenti, che finalmente potranno accogliere la funzione tanto attesa per i messaggi audio. Arivelare l’update ci ha pensato il profilo social di WABetaInfo che ha evidenziato il lavoro del team di sviluppatori. La squadra dell’applicazione di messaggistica è pronta ad introdurre un lettore multimediale globale integrato nell’app. A breve quindi tutti gli utenti potranno ascoltare la riproduzione dei messaggi vocali ricevuti o inviati ...

Advertising

fanpage : Dopo quasi sette ore, i social network di Mark Zuckerberg sono finalmente tornati online. Cosa avrebbe provocato qu… - sole24ore : ?? #WhatsApp, #Facebook e #Instagram non funzionano. Ripresa lenta e parziale dopo 7 ore. Come segnala Downdetector,… - trtelfo : RT @sole24ore: ?? #WhatsApp, #Facebook e #Instagram non funzionano. Ripresa lenta e parziale dopo 7 ore. Come segnala Downdetector, che moni… - StraNotizie : Facebook, Instagram e WhatsApp, il giorno dopo il down: le scuse, le perdite, le ragioni del caos… - Denisa112358 : @qn_giorno Scusate ma ora, così, per caso, vanno a fuoco a Roma i bus, i ponti, whatsapp/Facebook/Instag sono fuor… -