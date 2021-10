Uomini e Donne | anticipazioni 5 ottobre 2021

Leggi su zon

(Di martedì 5 ottobre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale Martedì 5si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Oggi, forse, potremmo vedere la puntata in cui il tronista Joele viene cacciato dallo studio. In base alleuscite nei giorni scorsi, sappiamo che la padrona di casa, Maria de Filippi, avrebbe fatto sedere le corteggiatrici tutte al centro e avrebbe iniziato una specie di interrogatorio in cui finalmente, dopo un po’, è uscita ...